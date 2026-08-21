LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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21.08.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Mittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 14,01 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'987 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,18 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101'339 LANXESS-Aktien.
Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 84,73 Prozent zulegen. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,27 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,283 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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