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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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21.05.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag stärker

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 17,42 EUR.

LANXESS
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Das Papier von LANXESS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 17,42 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'054 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 17,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 142'915 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 59,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,68 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,106 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.05.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,63 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.38 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -13,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 07.08.2026 gerechnet. LANXESS dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,008 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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