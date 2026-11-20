Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,96 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'145 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,93 EUR aus. Bei 12,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'559 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,11 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 7,78 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,096 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 05.11.2026 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,81 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,563 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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