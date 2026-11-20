Um 16:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 11,65 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 29'018 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,64 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 200'813 Stück.

Bei 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 47,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 5,32 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,096 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,563 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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