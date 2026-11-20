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20.11.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag im Minus
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 11,77 EUR.
Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 11,77 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'070 Punkten realisiert. Bei 11,67 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 102'866 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 6,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 05.11.2026. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,81 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. EUR gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.
Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,563 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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