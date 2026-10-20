LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagmittag mit Kurseinbussen

Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 12,52 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'072 Punkten steht. In der Spitze büsste die LANXESS-Aktie bis auf 12,44 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110'802 LANXESS-Aktien.

Am 12.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,02 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 43,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 13,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,394 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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