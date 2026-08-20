LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Verlusten

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 14,13 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'880 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29'707 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 83,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Abschläge von 21,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,108 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,283 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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