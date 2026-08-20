LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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20.08.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: Anleger schicken LANXESS am Donnerstagnachmittag ins Minus
Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 13,92 EUR nach.
Die LANXESS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 13,92 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'679 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 13,80 EUR. Bei 14,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 283'128 Aktien.
Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 26.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 46,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,62 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,52 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Mrd. EUR – ein Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,283 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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