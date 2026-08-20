LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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20.08.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 14,16 EUR.
Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 14,16 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'839 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,03 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118'159 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 26.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 82,77 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 22,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,283 EUR je LANXESS-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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