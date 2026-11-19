Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 12,38 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'084 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,28 EUR aus. Bei 12,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 42'608 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,096 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,64 Prozent gesteigert.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,637 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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