Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 12,08 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'752 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,08 EUR aus. Bei 12,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214'810 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 22,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 45,14 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 9,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Am 05.11.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS lag bei -0,81 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte LANXESS am 17.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,637 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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