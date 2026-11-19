Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 12,22 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'040 Punkten steht. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 12,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,46 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138'468 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 80,20 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,74 Prozent.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,096 EUR aus. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,81 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,637 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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