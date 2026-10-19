LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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19.10.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von LANXESS. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 13,22 EUR.
Die LANXESS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,22 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'476 Punkten steht. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,22 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'526 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 12.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 66,57 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 16,57 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 12.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,394 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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