LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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19.10.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS wird am Montagmittag ausgebremst
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 12,97 EUR.
Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 12,97 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'521 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 12,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,30 EUR. Zuletzt wechselten 92'654 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 22,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 69,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 14,96 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,107 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 07.08.2026 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.
Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,394 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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