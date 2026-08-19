LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochvormittag billiger

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 14,47 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'798 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 14,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'422 LANXESS-Aktien.

Bei 25,88 EUR markierte der Titel am 26.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 78,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,03 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. LANXESS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,263 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren

LANXESS-Aktie niedriger: Konjunkturschwäche hält an - erste positive Signale sichtbar