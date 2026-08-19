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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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19.08.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 14,36 EUR.

LANXESS
13.49 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 14,36 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'843 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 14,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142'902 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,88 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 23,19 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,108 EUR. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte LANXESS im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
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LANXESS AG 13.12 -1.06% LANXESS AG

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