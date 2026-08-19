LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Mittag ab

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 14,33 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'883 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 14,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 50'522 Stück.

Am 26.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,03 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 23,03 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Am 07.08.2026 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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