Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 12,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'018 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 12,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175'842 LANXESS-Aktien.

Bei 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,03 EUR. Mit Abgaben von 10,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,096 EUR je LANXESS-Aktie. LANXESS veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,81 EUR gegenüber -0,89 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von LANXESS.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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