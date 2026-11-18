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18.11.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,54 EUR ab.
Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 12,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'109 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,32 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 84'410 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 22,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,60 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,64 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte LANXESS am 17.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,637 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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