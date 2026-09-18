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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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18.09.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Kurseinbussen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 13,65 EUR.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 13,65 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'454 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,56 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,65 EUR. Zuletzt wechselten 8'961 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,82 EUR an. Gewinne von 81,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,19 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,108 EUR. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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