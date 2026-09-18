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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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18.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Mittag

LANXESS Aktie News: LANXESS verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 13,72 EUR.

LANXESS
12.82 CHF -0.56%
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Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 13,72 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'487 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,56 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,65 EUR. Zuletzt wechselten 36'840 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,61 Prozent.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 1.56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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