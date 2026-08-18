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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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18.08.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag Verlust reich

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 14,32 EUR.

LANXESS
13.43 CHF -4.46%
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Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 4,9 Prozent auf 14,32 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'283 Punkten steht. Bei 13,96 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239'394 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei 25,88 EUR erreichte der Titel am 26.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 22,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem LANXESS-Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LANXESS
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