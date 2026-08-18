LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag auf rotem Terrain

Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,2 Prozent auf 14,42 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'974 Punkten realisiert. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,96 EUR nach. Bei 14,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 538'467 Aktien.

Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 79,47 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 23,51 Prozent sinken.

LANXESS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Am 07.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. LANXESS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS im Jahr 2026 -0,263 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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