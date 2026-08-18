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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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18.08.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 14,31 EUR.

LANXESS
13.42 CHF -4.50%
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Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 5,0 Prozent auf 14,31 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'156 Punkten realisiert. Die LANXESS-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,96 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,14 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 390'294 Aktien.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 44,71 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR je Aktie ausschütten. Am 07.08.2026 lud LANXESS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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