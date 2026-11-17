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17.11.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von LANXESS
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 12,72 EUR.
Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 12,72 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'275 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 12,69 EUR. Mit einem Wert von 12,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58'251 LANXESS-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 22,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 42,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 13,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 05.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. EUR – ein Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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