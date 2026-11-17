Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 12,59 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'240 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 12,52 EUR. Bei 12,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 267'173 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,02 EUR erreichte der Titel am 12.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 12,39 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. LANXESS liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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