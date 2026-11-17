Die LANXESS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 12,71 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'284 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 12,52 EUR. Bei 12,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 174'513 LANXESS-Aktien gehandelt.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,25 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,096 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,81 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 15.03.2028.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,637 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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