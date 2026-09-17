LANXESS Aktie News: LANXESS verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 13,59 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'397 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,74 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 13,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'652 LANXESS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,221 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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