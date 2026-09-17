LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von LANXESS. Anleger zeigten sich zuletzt bei der LANXESS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,59 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 13,59 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'397 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,74 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 13,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18'652 LANXESS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 82,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,221 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine LANXESS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.