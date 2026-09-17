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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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17.09.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Nachmittag

LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von LANXESS. Das Papier von LANXESS legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 13,91 EUR.

LANXESS
12.89 CHF 1.03%
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Das Papier von LANXESS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 13,91 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'521 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,91 EUR. Bei 13,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 167'764 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 24,82 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 43,96 Prozent niedriger. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 20,70 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,108 EUR. Im Vorjahr hatte LANXESS 0,100 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,52 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1.56 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 11.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,221 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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