LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag stärker

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 13,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'293 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 13,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 82'595 LANXESS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 24,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 80,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 24,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,108 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 07.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR gegenüber -0,52 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,221 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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