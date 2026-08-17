LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab

Um 09:28 Uhr rutschte die LANXESS-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,90 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'420 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,90 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 3'721 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2025 bei 25,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 73,69 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,97 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,108 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können LANXESS-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,195 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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