LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 15,19 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 32'363 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die LANXESS-Aktie bis auf 15,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 123'045 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2025 auf bis zu 25,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 70,38 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,195 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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