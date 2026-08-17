LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,16 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'464 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 15,21 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72'000 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR an. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 41,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 37,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,108 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte LANXESS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,195 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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