LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 13,18 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'671 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 13,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,17 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'275 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). 67,07 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 16,31 Prozent sinken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,096 EUR belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,81 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent auf 1.47 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,559 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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