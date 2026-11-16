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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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16.11.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Montagnachmittag

LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Montagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 13,02 EUR.

LANXESS
12.05 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,02 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'564 Punkten steht. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 13,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,17 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 129'354 Aktien.

Am 12.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,28 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,096 EUR belaufen. LANXESS liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,81 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Mrd. EUR in den Büchern standen.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,559 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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09.11.26 LANXESS Kaufen DZ BANK
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LANXESS AG 11.75 -1.26% LANXESS AG

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