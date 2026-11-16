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16.11.2026 12:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Montagmittag Boden gut
Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,28 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 13,28 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 30'730 Punkten liegt. Bei 13,34 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,17 EUR. Bisher wurden heute 67'599 LANXESS-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,02 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 65,81 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2025 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,096 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 05.11.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,81 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,559 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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