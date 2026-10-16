LANXESS Aktie News: LANXESS steigt am Freitagnachmittag stark

Das Papier von LANXESS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 13,48 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'737 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 13,49 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,73 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 208'532 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 63,35 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 11,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 22,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,107 EUR je LANXESS-Aktie. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1.47 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,394 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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