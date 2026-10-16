LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Freitagmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,00 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'808 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die LANXESS-Aktie bis auf 13,03 EUR. Bei 12,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 83'313 Stück gehandelt.

Bei 22,02 EUR markierte der Titel am 12.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,107 EUR belaufen. Am 07.08.2026 äusserte sich LANXESS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,62 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 12.11.2027.

2026 dürfte LANXESS einen Verlust von -0,394 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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