LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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16.09.2026 09:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,66 EUR.
Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 13,66 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'211 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die LANXESS-Aktie bei 13,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'674 LANXESS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 81,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 23,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,108 EUR je LANXESS-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 07.08.2026 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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