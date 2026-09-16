LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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16.09.2026 16:29:00
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittwochnachmittag tiefer
Die Aktie von LANXESS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 13,58 EUR.
Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 13,58 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'305 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie sank bis auf 13,41 EUR. Bei 13,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 192'914 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Bei 24,82 EUR erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,77 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,78 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,108 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.56 Mrd. EUR gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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