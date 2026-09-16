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16.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag im Minus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 13,48 EUR abwärts.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 13,48 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'138 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,41 EUR ab. Bei 13,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 120'318 LANXESS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2025 erreicht. 84,12 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 11,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,52 EUR je Aktie gewesen. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,221 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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