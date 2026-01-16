LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag tiefer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 17,72 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'839 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 17,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 364'791 LANXESS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die LANXESS-Aktie somit 47,77 Prozent niedriger. Am 19.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,68 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. LANXESS liess sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,27 Prozent auf 1.34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

