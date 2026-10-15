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15.10.2026 09:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

LANXESS Aktie News: LANXESS schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,60 EUR zu.

LANXESS
11.71 CHF 0.68%
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Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'903 Punkten liegt. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,86 EUR. Zuletzt wechselten 17'480 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 11,03 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 12,46 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,107 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 07.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LANXESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 12.11.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,394 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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