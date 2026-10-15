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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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15.10.2026 16:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag fester

LANXESS Aktie News: LANXESS präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von LANXESS zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 12,64 EUR.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 12,64 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'946 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,93 EUR zu. Bei 12,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149'739 LANXESS-Aktien.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 74,21 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,74 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,107 EUR aus. Am 07.08.2026 legte LANXESS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 vorlegen. Am 12.11.2027 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,394 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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