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15.10.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

LANXESS Aktie News: LANXESS am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 12,33 EUR abwärts.

LANXESS
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Die LANXESS-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 12,33 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'837 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 12,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 65'631 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 22,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 78,59 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,54 Prozent könnte die LANXESS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,107 EUR aus. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,52 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1.47 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 12.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,394 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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