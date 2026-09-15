LANXESS Aktie News: Anleger setzen LANXESS am Vormittag unter Druck

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 6,0 Prozent auf 13,16 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'859 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 13,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111'275 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Mit einem Zuwachs von 88,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,03 EUR ab. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 19,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,108 EUR ausgeschüttet werden. Am 07.08.2026 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von LANXESS.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,221 EUR je LANXESS-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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