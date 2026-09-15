LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von LANXESS

Die LANXESS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 13,35 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'983 Punkten notiert. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 13,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 422'794 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,82 EUR) erklomm das Papier am 24.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Bei 11,03 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,38 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,108 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2025. LANXESS liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.56 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte LANXESS am 05.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von LANXESS.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,221 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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