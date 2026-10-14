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14.10.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag im Aufwind

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von LANXESS. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 12,54 EUR.

LANXESS
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Das Papier von LANXESS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 12,54 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'343 Punkten notiert. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 12,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189'474 LANXESS-Aktien.

Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 75,60 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,107 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 12.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,394 EUR je Aktie in den LANXESS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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