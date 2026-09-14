LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 14,15 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'143 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der LANXESS-Aktie ging bis auf 14,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 152'327 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 24,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die LANXESS-Aktie mit einem Kursplus von 75,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 22,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,109 EUR belaufen. LANXESS gewährte am 07.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von -0,52 EUR in den Büchern gestanden. LANXESS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von LANXESS.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Verlust von -0,055 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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