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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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14.09.2026 12:29:00

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Montagmittag seitwärts

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Montagmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von LANXESS. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der LANXESS-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 14,24 EUR.

LANXESS
13.32 CHF -1.63%
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der LANXESS-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,24 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 31'187 Punkten steht. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,32 EUR. Bei 14,04 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,15 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115'844 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 24,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 74,30 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 07.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 1.56 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass LANXESS 2026 einen Verlust in Höhe von -0,055 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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